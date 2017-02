Hovsa-festival har hyret Thomas Buttenschøn igen

- Det startede egentlig med, at vi evaluerede festivalen i 2016. Underskuddet, for det blev der, var ikke så stort som de to foregående år, men målet og håbet er, at festivalen en dag skulle genererer et overskud, som skulle kommer byen til gode. Det er ikke lykkedes til trods for at der har været en stor og flot sponsor opbakning. Og folk har hygget sig gevaldigt, forklarer formanden for Foreningen Hovsa Familiefestival, Søren Sørensen.