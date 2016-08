Gørlev Lokalhistoriske forening og arkiv fylder 40 år

- Vi begyndte forberedelserne allerede for halvandet år siden, og vi snakkede om, at vi ville lave et jubilæumsskrift med de unikke ting, vi har her i Gørlev, men det greb hurtigt om sig og nu har vi fået lavet en bog på 208 sider med en lang række spændende lokalhistoriske emner, fortæller formand for Gørlev Lokalhistoriske Forening og Arkiv, Anne Christensen.