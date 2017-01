Fremtiden ser lys ud

Det var selvfølgelig nyheden om, at Coop har besluttet sig for at flytte SuperBrugsen til Faktas gamle lokaler og udvide forretningen. Samtidig køber Dansk Supermarked en del af brugens areal for at udvide Netto, så Dianalund Centret kommer til at få ikke bare én, men to nye, store dagligvarebutikker.