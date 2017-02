Frank har fået hjertestart

Under den dramatiske overskrift gemmer der sig noget ganske udramatisk. Sagen er nemlig den, at Frank Jensen, Spar-købmand i Høng, har investeret i en hjertestarter og fået den placeret udenfor, så den er tilgængelig i tilfælde af, nogen skulle få brug for at få hurtig hjælp ved et hjertestop.