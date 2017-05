Leif Juhl har fået stor succes med sit eget firma L. J. Plant og pleje. Foto: Charlotte Koefoed

Fra to mand til 24

Ugebladet Vestsjælland - 15. maj 2017

Efter mange år som kirkegårdsgartner og fuldtidsbrandmand i Gørlev Brandvæsen, tænkte Leif Juhl, at tiden var inde til at prøve noget nyt. Han sprang ud med eget firma og med sig havde han makkeren Tina Koldsø. De fik et par faste opgaver især med kirkegårde og de mange opgaver, der hører med her.

Nu passer L. J Plant og Pleje 12 kirkegårde og kirkehandlinger rundt om på Vestsjælland, så fra at være to, er firmaet vokset til at have 14 heltidsansatte og 10 på deltid.

- Ja, det gik pludselig meget hurtigt og vi har fået masser at lave, Det kan vi ikke klage over og dét gør vi heller ikke smiler Leif Juhl. Han har også fået fru Trine med i firmaet, hvor hun passer regnskaber og er med i det praktiske.

L. J. Plant og Pleje har åbent alle ugens syv dage, for det kræver blandt andet de mange opgaver indenfor kirken, men Leifs mandskab passer og plejer også udeområderne for flere boligforeninger, så opgaverne er spredt ud over mange forskellige kunder, også private.

De små skal også passes Selv om der er mange store kunder, er L. J. Plant og Pleje også til for de små private kunder, der bare skal have hjælp til havearbejdet. Det kan være at lægge fliser, at få klippet hækken, plantet ny hæk, så græs eller få beskåret træer og buske.

- Vi varetager alle almindelige anlægsopgaver og havearbejde, så man kan roligt ringe og høre nærmere, siger Leif Juhl, der driver sit firma fra hjemmet på Hyldetoften 14 i Gørlev.

Han trives godt med sin status som selvstændig og glæder sig meget over, at have fået så fin et start på sit firma. Den 54-årige Leif Juhl er stadig tilknyttet Gørlev Brandvæsen, men kun som deltidsbrandmand, men på trods af en fuld kalender, er der én ting, som holdes helligt. Og det er fri hver anden weekend.

- Det bliver man nødt til. Vi skal jo have fri engang i mellem og når vi har fri, nyder vi vores sommerhus eller tager ud og rejser, slutter Leif Juhl.