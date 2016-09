Fin lille regnvejrshistorie

Mellem 50 og 100 år tager det havet, bølgerne og sandet at slibe glas fint og glat. Vi kender det alle sammen. De små stykker glas, der engang har været en flaske eller en vase, og som på forunderlig vis er endt i havet et sted, for igen at blive skyllet op på stranden et andet sted.