Fest, underholdning og konkurrencer

Fødselsdagsfesten i Dianalund Centret begynder fredag den 2. september. Her er der fest for alle, der har lyst til musik og hygge, og har man lyst til at spise med forud for festen, kan der købes spisebilletter.

For børnene

Der er også tænkt på børnene i forbindelse med fødselsdagen. Lørdag den 3. september kommer Anders og Katrine på besøg og laver et underholdende show for børn og barnlige sjæle. Efter showet er der mulighed for at få en autograf af fra det populære par.