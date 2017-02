Fastelavn i Vinde Helsinge er en helt særlig tradition med hesteoptog og musik. Her fra sidste års fastelavnsoptog. Foto: Per Christensen

Fastelavn med hesteoptog og musik

Her venter der deltagerne et velfortjent hvil og den sædvanlige middag bestående af flæskesteg, kartofler og sovs, før de bliver sendt ud på sidste del af turen. Eftermiddagsturen bliver et optog gennem Vinde Helsinge by.

Penge til forsamlingshuset

Formålet med ridningen er at rasle penge ind til det lokale forsamlingshus. Hvor der er mulighed for det, bliver optoget budt indenfor på gårdene, hvor de bliver trakteret på behørigt vis. Klovnene kommer frem med raslebøsserne og får de et bidrag, bliver giveren raskt væk belønnet med et stort rødt kindkys, eller flere, hvilket fremkalder meget latter og morskab. Til alle der møder op og er med til at sende optoget godt af sted, er der bagefter morgenkaffe i forsamlingshuset.