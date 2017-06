Artiklen: Et brag af et udsalg i Mega

Hos Mega har daglig leder Alessandra Wolm fundet på en lang række gode sommerudsalgstilbud. Der er for eksempel masser af ting, der er sat ned til halv pris og så er der også et nyt koncept, som går på, at man kan få et tøjstykke for 50 kroner, mens man kun giver en hunderkroneseddel for tre.