Se billedserie Ældre Sagen i Høng har været på femdagstur til Stockholm. Foto: Privat

En kongelig Stockholm-tur med Ældre Sagen

Ugebladet Vestsjælland - 11. september 2017 kl. 09:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høng: Flere af de 53 medlemmer af Ældre Sagen i Høng, der i forrige uge vendte hjem fra en fem dages-tur til Stockholm, oplevede det svenske kongepar tæt på, da de efter en guidet rundvisning på Drottningholm Slot besøgte slotshaven.

Pludselig dukkede en bil op og blev lukket ud fra kongeparrets private bolig på slottet. Ved rattet sad kongen, Carl Gustav, og ved siden af på forsædet sad dronning Sylvia, der med et lille vink til de besøgende gæster fra Høng gjorde slotsbesøget endnu mere mindeværdigt.

Forinden havde de 53 Høng-gæster været på tur rundt i den del af kongeslottet, der er åbent for offentligheden og oplevet et slot, som ikke uden grund kaldes for »Sveriges Versailles«.

Også turen til kongeslottet var en oplevelse i sig selv. Det skete i dejligt sensommervejr med skib fra Stadshuset i Stockholm igennem den store sø Mälerens skærgård. På den timelange sejltur lagde skibet til ved flere af skærgårdsøerne.

I det hele taget viste vejret sig fra sin gode side ved det fem dage lange ophold i den svenske hovedstad, bygget på 14 øer forbundet med 54 broer og ikke uden grund kaldes for "Skønheden på vandet". Især i solskin

Ironman midt i storbyen

Det var dog ikke helt uproblematisk at komme rundt med bussen i storbyen. På grund af arrangementet Stockholm Ironman var dele af den indre by i perioder over to-tre dage lukket af, så der kunne afvikles ironmans for både amatører og professionelle. Svømmebanen var ud for Stadshuset, hvorefter der skulle cykles på en rundstrækning i den indre by afsluttende med maratonløb med udgangspunkt fra Stockholm Slot.

Det forhindrede dog ikke de 53 Høng-borgere på gåben at besøge den indre by med blandt andet Gamla Stan med sine mange middelalderhuse og snævre gader samt opleve vagtparaden ved det nærliggende slot.

Udgangspunktet for turene rundt i den svenske hovedstad skete fra Hotel Tapto på Østermalm, beliggende i gåafstand fra både Djurgården og Nybroplan, hvorfra flere tog på endnu en sightseeingtur med båd for rigtigt at opleve Stockholm fra søsiden.

Ellers var Djurgården med Vasamuseet, Abba-museet og Skansen det helt store udflugtsmål. Ikke mindst Skansen, der betegnes som verdens ældste frilandsmuseum og samtidig også i sin 300.000 kvadratmeter store park rummer en zoologisk have med hovedsageligt skandinaviske dyr som bjørne, elge, rener, ulve og vildsvin.

Bergs sluser og Gränna

Efter nogle oplevelsesrige dage i den svenske hovedstad gik turen på femtedagen hjemad mod Høng igen.

Her rundede bussen på turen sydover det imponerende sluseanlæg Bergs sluser, som gør det muligt at sejle hele vejen tværs over Sverige. Desværre var der her en mandag formiddag ingen både, der ønskede at forcere sluseanlægget som i Berg rummer ikke færre end 15 sluser.

Videre gik turen sydover til feriebyen Gränna ved Sveriges næststørste sø, Vättern, for en frokostpause, og et sidste stop i det svenske skete ved Goddis-flyet i Skåne, hvor flere ikke kunne stå for fristelsen til at købe noget billigt slik med sig hjem.

Holland og vinfestival

Stockholm-turen var Ældre Sagen i Høngs sidste udflugt i år. Næste år er man klar til endnu en række éndags-udflugter, som dog ikke er tilrettelagt endnu.

Det er derimod næste udlandstur, som bliver en forårstur til Holland fra 30. april til 4. maj. Med indkvartering i Zwolle bliver der heldagsudflugter til blomsterparken Keukenhof og hovedstaden Amsterdam samt en halvdagsudflugt til »Hollands Venedig«, byen Giethorn, som kun har vandveje at færdes på. Tilmelding til den tur sker fra 1. november.

Næste års anden udlandstur bliver en ugelang tur til Rhinen og Mosel, samtidig med at der holdes vinfestival i Rüdesheim. Den tur køres fra medio august. Som lidt af en forsmag på vinfestivalen inviterer Ældre Sagen i øvrigt til vinaften i Klub Gamle Ole mandag den 6. november.