Efterlysning

»To lys på et bord« er titlen på årets borgspil i Ruds Vedby. Stykket handler om Otto Brandenburg og der er masser af musik og sang i stykket. Og et bankospil eller to. Derfor efterlyser borgspilsformand Marianne Olsen relevante rekvisitter.

Det er hende, der står for at samle rekvisitter ind og hvert år peljer der at være et par ting, hun søger hjælp til. Et år efterlyste man et flygel og endte med at få tilbudt ikke mindre end tre.