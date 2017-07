Dengang hesten var landmandens traktor

Èn gang om året har Landbrugsmuseet Fløjgården ved Dalby åbent hus, hvor man kan komme og se de store belgiske heste i arbejde. Det har man gjort i over 25 år og der er også mulighed for at se gamle traktorer i funktion for tærskeværk, harve og andre redskaber. Arrangementet plejer at være meget velbesøgt, og gæsterne kommer til at opleve selvbindere trukket af et tre-spand belgier, kartoffeloptagere, hakkelsesmaskiner og hesteomgangen, hvor man blandt andet tærskede.