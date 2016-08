Centerforeningen består af formand Charlotte Hjerpsted, Skoringen, Thomas Hansen, Din Tøjmand, Tommy Lindhart, Kop og Kande, Dorthe Mølgaard, Nyt Syn og Bettina Christensen, Ofelia. Foto: Privat

De unge har taget over

30. august 2016

Dianalund Centret har fødselsdag. 40 lys skal der i lagkagen og hermed fastslås centrets position, som kundernes foretrukne indkøbssted i flere generationer.

Der er 24 specialbutikker, tre fødevarebutikker, et pengeinstitut og en masse trofaste og loyale kunder, der lægger deres indkøb lokalt.

- Det er vi jo utrolig glade for og vi har gennem årene fundet frem til en godt årsur, som kunderne synes godt om. Vi har et utrolig populært juletræstændingsarrangement, fastelavn er gået hen og blevet et stort event, torvedagene er populære, halloween er en fast del af programmet og så er der jo fødselsdagen, som vi altid glæder os over, siger Charlotte Hjerpsted, Skoringen, der er formand for Centerforeningen i Dianalund Centret.

Hun er sammen med Tommy Lindhart, Kop og Kande, Dorthe Mølgaard, Nyt Syn, Thomas Hansen, Din Tøjmand og Bettina Christensen, Ofelia det nye hold i bestyrelsen og de tilhører alle en ny generation af butiksindehavere i centret.

Man har de seneste år fordelt de mange opgaver i centret på forskellige udvalg, blandt andet et aktivitetsudvalg og et marketingsudvalg, samt et udvalg, der tager sig af interne opgaver.

- Til at samle alle trådene for os omkring vores arrangementer er Martin Sørensen netop tiltrådt og han er vores »praktiske gris«, som sørger for afviklingen af de arrangementer, aktivitetsudvalget kommer op med, forklarer Charlotte Hjerpsted.

Fremtiden

Det er det »unge« hold, der skal sætte markørerne for, hvordan centret skal udvikle sig og bestyrelsen ser fortrøstningsfuldt på fremtiden.

- Vi har nogle gode og loyale kunder, vi har nogle attraktive butikken og en bunke gode arrangementer, der kobler os sammen med hele byen og så har vi taget fat på at renovere sydsiden af centret og rense facaden af. Så der sker hele tiden noget og vi glæder os til mange år fremover, slutter Charlotte Hjerpsted.