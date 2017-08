Se billedserie Her første hold af butiksejere og ansatte, der har været på Alzheimer Foreningens kursus. Fotos: Privat

Send til din ven. X Artiklen: Danmarks første demensvenlige butikscenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danmarks første demensvenlige butikscenter

Ugebladet Vestsjælland - 29. august 2017 kl. 10:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dianalund Centret har en lang tradition for håndtering af kunder med særlige behov. Dette skyldes selvsagt placering tæt på Filadelfia og flere ældrepleje centre. Det var derfor helt naturligt at sige ja tak, da Alzheimer Foreningen kontaktede centret med en forespørgsel: Skal vi certificere Dianalund Centret som Danmarks første Alzheimer og Demens-venlige butikscenter?

Flere kurser

Mette Abrahamsen fra Alzheimer Foreningen har gennemført det første af flere kurser, hvor butiksejerne og ansatte i centret deltog. Det er den målet, at minimum halvdelen af de ansatte i butikkerne skal uddannes til såkaldte demens-venner.

En demens ven er en person, der »rækker hånden frem«, når han eller hun møder et menneske med demens. Der er i dag mere end 85.000 mennesker med demens i Danmark, så muligheden for,som butiksansat, at møde et menneske med demens, er stor. Det er derfor vigtigt at man kender til symptomer og hvordan man hjælper bedst.

- Ud over Mette Abrahamsen deltog Sonja Krummel som er bosiddende i Dianalund. Sonjas mand, Allan, fik for fem år siden konstateret Alzheimers og det var både tankevækkende, rørende og skræmmende at høre hende fortælle om deres hverdag og, hvordan ganske små opgaver let kunne blive uoverstigelige, fortæller Martin Sørensen, Dianalund Centrets koordinator.

Ikke raketvidenskab

Kombinationen af teori og virkelighed gjorde uddannelsen levende og gav deltagerne noget konkret at forholde sig til.

- Flere deltagere kunne levende berette om episoder, hvor det klart var demente kunder, de måtte håndtere. Oftest endte vi ud med en løsning, hvor et smil og en venlig forespørgsel ville kunne løsne op for en situation, hvor en dement var gået i baglås, fortæller Martin Sørensne videre og tilføjer:

- At være demensven er bestemt ikke raketvidenskab. Det drejer sig i virkeligheden bare om at se, lytte og stille sig til rådighed. Vi glæder os til at fortsætte det gode arbejde med at håndtere de af vores kunder, der kræver særlig opmærksomhed. Nu er vi bare blevet klædt lidt bedre på, så vi forstår de mekanismer, der råder i folk med demens.