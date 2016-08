Nu sker der snart noget med SuperBrugsen i Dianalund. De endelige planer godkendes på næste torsdag. Arkivfoto: Merete Jensen Foto: Fotograf Anders Ole Olsen ©

Coop tæt på en løsning i Dianalund

Ugebladet Vestsjælland - 30. august 2016 kl. 07:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Beslutningen skulle være truffet i dag, men vi har måtte udsætte det i 14 dage, fordi ikke hele ledelsen i Coop var samlet. Det fortalte ejendomsudvikler hos Coop, Flemming Møller Hansen forleden.

Den beslutning han snakker om, er hvorvidt Coop kommer til at udvide SuperBrugsen i Dianalund, der længe har trængt til at blive både renoveret og udvidet.

Der er blevet udarbejdet en business-case for Dianalund Centret og det er på baggrund af denne, Coop nu står over for at skulle blåstemple den længe ventet afklaring på SuperBrugsen i Dianalunds fremtid.

Betinget af centrets medvirken

- Beslutning om hvorvidt vi vil bygge en ny og større SuperBrugs i Dianalund kommer blandt andet til at bero på, hvorvidt grundejerne er med på at renovere selve centret, sagde Flemming Møller Hansen.

Når den endelige beslutning er godkendt på øverste sted, kan han fortælle mere om de konkrete planer.

Vi er i gang

Torvet A/S har stået for overdækningen af Dianalund Centret, og formanden Poul Brøns er glad for, der endelig ser ud til at ske noget.

- Vi har længe været klar til at gå i gang, men har selvfølgelige afventet en positiv udmeldelse fra Coop, før vi ville gå i gang med at renovere facaderne, som trænger til en kærlig hånd, siger Poul Brøns.

Han oplyser, at der er sat 300.000 kroner af renoveringen og at man allerede er i gang på centrets sydside, mens man i samarbejde med Coop og andre involverede parter vil finde en løsning på centrets forside.

- Vi har været meget tålmodige og ventet på at Coop ville træffe en beslutning angående SuperBrugsen i Dianalund, for der er ingen tvivl om, at både centret og byens fremtid i stor grad var afhængig af, om Coop ville investere i brugsen. Vi har altid stolet på, Dianalund var værd at satse på, så nu ser vi fremad med stor glæde, siger Poul Brøns.