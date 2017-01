Cameron erstatter Boutté

Ll. Fuglede: Ll. Fuglede Kirke har tidligere annonceret en koncert torsdag den 26. januar med det lille gospelkraftværk Lillian Boutté og Burich-lÈtienne New Orleans Ensemble, men sangerinden har af helbredsgrunde været nødt til at aflyse turnéen.

I stedet stiller Debbie Cameron op sammen med koret Sound of Grace og en pianist i et program med gospel, spirituals og jazz. Der er gratis adgang til koncerten, men menighedsrådet anbefaler tilmelding til jan@jhldata.dk. Så risikerer man ikke at gå forgæves, for der er kun et begrænset antal pladser i den lille kirke, lyder opfordringen fra Jan Holbech Larsen fra menighedsrådet.