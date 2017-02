Ingrid Jensen, Anne Jakobsen, Lilly Voss, Majbritt Kildemoes, Vibeke Sørensen, Ingelise Christensen og Ingrid Kildemoes var torsdag samlet for at lægge en sidste hånd på Buerup-tapetet. Foto: Charlotte Koefoed

»Brodøserne« fra Buerup

Det har været tre år undervejs, men nu er det her. Buerup-tapetet. Et lokalhistorisk og lokalpatriotisk broderi skabt af 10 aktive »brodøser«, der over tre vintre trofast har mødtes i forsamlingshuset for at skabe et fælles værk.