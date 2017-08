Boligejere uden for byerne bruger træpiller

Teddy Rasmussen i TR Varmetekniks butik i Høng, hvor der er åbent hus 2. september.PR-foto Foto: Teddy Rasmussen

Ugebladet Vestsjælland - 30. august 2017 kl. 08:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Boligejere uden fjernvarme har opdaget, at de kan spare energi og penge samt bidrage til den grønne omstilling ved at skifte til træpiller

Landmand Svend Poulsen fra Tokkerupgaard skiftede til træpillefyr, varmepumpe og solvarmeanlæg i en kombineret løsning i 2016. Det har han ikke fortrudt. Han bruger i dag kun en tredjedel af den energi, bygningerne på hans landejendom tidligere slugte.

Og han er langt fra den eneste. I disse år står boligejere med oliefyr nærmest i kø for at veksle olien til en billigere og renere energikilde. For boligejere uden for fjernvarmenettet er opvarmning med træpiller meget attraktivt. Med moderne træpillefyr i høj kvalitet er det en både nem og billig måde at varme huset op på. Og da opvarmning med træpiller er CO2-neutral, er træpillefyr en efterspurgt vare.

Oliefyr skal udskiftes

Det mærker man tydeligt hos T R Varmeteknik i Løve.

- Efterspørgslen er meget stor. Vi laver langt flere energiløsninger med træpillefyr end tidligere. Salget af træpillefyr overgår også langt salget af andre energiformer. Vi ved samtidig, at flere hundrede tusinde oliefyr skal udskiftes inden for de næste få år, siger Teddy Rasmussen, der ud over at være indehaver af T R Varmeteknik er uddannet energivejleder fra Teknologisk Institut.

Hjælp til skiftet

Af erfaring ved Teddy Rasmussen, at overgangen fra det kendte - ofte et oliefyr - til »ukendt« varmekilder kan føles utryg for nogen.

- Det kan være svært at sige farvel til det, man kender så godt. Især fordi man samtidig skal vælge en eller flere nye opvarmningsformer, som man måske ikke har det store kendskab til. Der er mange penge på højkant, og ofte laver man en investering, der rækker mange år ud i fremtiden. Derfor vil jeg klart anbefale, at man sørger for at opsøge god og personlig rådgivning, anfører Teddy Rasmussen.

- Hvor mange boligejere ved for eksempel, at træpillefyr med vejrkompensering ikke bare er en god ide, fordi det er energibesparende, men at vejrkompenseringen faktisk også er lovpligtig, spørger han.

Kom til åbent hus

For at lette springet til andre varmetyper holder Teddy Rasmussen åbent hus i sit firma på Knudstrupvej 18 B i Høng 2. september (fra kl 10 til 15).

Her kan man tage se nærmere på de forskellige varmekilder - og få en snak om fordele og ulemper med Teddy Rasmussen eller Søren Søndergaard, ekspert i etablering og drift af træpillefyr fra firmaet NBE Production.