Bjørn Christensen (tv.), formand for støtteforeningen Hospicegården Filadelfia, Bøje Larsen, prismodtager, Lars Hartvig, præsident, og Erna Kristoffersen ved prisoverrækkelsen i Lions Høng i aftes. Foto: Bjarne Robdrup

Bøje delte ud til unge og gamle

Ugebladet Vestsjælland - 10. maj 2017 kl. 11:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

: Selv synes han egentlig ikke, at han gør noget særligt. »For det er jo bare en hobby, jeg går op i«, som Bøje Larsen udtrykte det, da han i går i de hyggelige lokaler på Vejbjerggaard ved Høng modtog Lions-­prisen 2017, formidlet af årets præ­sident, Lars Hartvig. Bøje Larsen er formand for Lokalhistorisk Forening i Høng, hvor han og andre med udgangspunkt i bibliotek­ets arkiv yder et kæmpe arbejde for at fremme kendskabet til den lokale historie.

- Nu er der den særlige regel ved anerkendelsen, at årets prismodtager modtager hæderen og æren, men skal give pengene videre, understregede Lars Hartvig.

Bøje Larsen havde valgt at dele de 10.000 kroner i to, og således begunstigede han både de unge og de gamle. Der var 5.000 kroner til Natteravnene i Høng, mens Støtteforeningen Hospicegården Filadelfia i Dianalund modtog andre 5.000 kroner.

For Natteravnene var det to af initiativtagerne, Else og Sanne Rasmussen, der tog imod pengene, mens formand Bjørn Christensen og næstformand Erna Kristoffersen tegnede støtteforeningen Hospicegården, hvor Bjørn Christensen redegjorde for støtteforenigens arbejde:

- Kredsen af frivillige omkring hospice er betydelig, og det er både meget vigtige og forskellige opgaver, der udføres. Støtteforeningen blev stiftet 1. november 2006, tre år før hospice modtog den første beboer, med det formål at udvikle og formidle hospicetanken og at støtte Hospicegården Filadelfia med frivilligt socialt og praktisk arbejde indenfor det formål, der er indeholdt i vedtægterne for Hospicegården Filadelfia. I dag virker 36 frivillige på det grundlag.