Blomsterfest på Høng Ældrecenter

Høng Ældrecenter fejrer hvert år centrets fødselsdag med en fest. I år var der 36 lys i lagkagen og festens tema var blomster.

De Frivillige havde støttet festen økonomisk og Østervang Blomster givet roser til de to syngepiger, medarbejderne SSA Annette Hviid og SSA Katrine Esmann, som underholdte.

Musikken stod Erik Elmelund for og foruden beboerne på Høng Ældrecenter, var pårørende inviteret med til festen.

Det tilbud tog rigtig mange imod og de blev budt på culottested med tilbehør og husets overraskelse, som var sherryfromage.

Festen blev holdt om aftenen og blev indledt af Anette Ingvardsen, som benyttede lejligheden til at fortælle om klippekortsordningen i kommunen, som går ud på, at beboerne kan vælge, hvad de vil have hjælp til i halv time om ugen, underholdning, udflugt, praktisk hjælpe eller hvad det måtte være, klippene kan også spares sammen.

- Vi prøver, at hjælpe de, der ikke har pårørende og finde noget der for dem er meningsfuldt. Det eneste vi har lidt brug for, er, at de klip der ligger over 1/2 times varighed kan planlægges nogle dage i forvejen, forklarede Anette Ingvardsen.

Samler man sine klip, kan man for eksempel ønske sig personale med på familiebesøg, cafebesøg eller andet. Man skal være opmærksom på, at beboeren skal afholde de udgifter, der måtte være omkring besøget både for sig selv og medarbejderen.