Baggårdspumaen gjorde årets borgspil til en succes

Et af sommerens store regnskyl faldt lige midt i spilleperioden. Og under forestillingen lørdag den 12. august faldt den kvindelige hovedrolleindehaver i det våde græs og brækkede sit højre håndled, så anden akt måtte aflyses.

- Der er mange kvinder, der var vilde med ham. Vi er de første, der laver en forestilling om ham. Og der er rigtig mange, der har ringet og spurgt til forestillingen eller sagt, at de kendte ham. Vores instruktør Chris Skytte har formået at komme rundt om Otto på en fantastisk måde, siger Marianne Olsen.

- Det er rigtigt glædeligt, og for mig er det et tegn på, at vi efter 29 år har sat os spor rundt omkring. Folk ved, at vi laver noget godt, og jeg tror kun, at det kan lykkes, fordi vi har professionelle folk på, siger Marianne Olsen.