Se billedserie Eleverne fra overbygningen på Holbergskolens kiggede spændte med, da Asta-Marie Hegelund Hardt fik sin præmie for den flotte 2. plads i matematik-konkurrencen. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Asta-Maria og matematikken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Asta-Maria og matematikken

Ugebladet Vestsjælland - 27. december 2016 kl. 09:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lav en matematikopgave der handler om virkeligheden i universet.

Sådan en opgave er der vist mange af os, der ville kløjs i.

Men ikke Asta-Marie Hegelund Hardt, der går i 8.x på Holbergskolen.

Hun løste opgaven - og blev nummer to i en landsdækkende konkurrence, der blev udskrevet på Matematikkens Dag 2016. Det var en slags Danmarksmesterskab i matematik.

Familie-passion

Asta-Marie Hegelund Hardt har altid været vild med matematik.

Og det er en interesse, hun ikke har fra fremmede.

- Min far er matematiklærer, så han har også lært mig meget, siger Asta-Marie Hegelund Hardt.

På et tidspunkt i hendes liv kom matematikken måske til at fylde lige lovligt meget. Asta-Marie Hegelund Hardt lider af OCD, som er en lidelse, hvor man bliver fanget i et mønster af tilbagevendende tvangshandlinger, som er meningsløse og frustrerende, men meget vanskelige at holde op med.

- Derfor har jeg i mange år haft noget med tal inde i hovedet. Men det er meget bedre nu, og der er styr på OCD'en, forsikrer hun.

Nu finder hun stor glæde ved at »finde systemer i matematikken«, og hun praktiserer helst problemløsning ved hovedregning.

- Jeg bruger også lommeregner, men det er mest for at tjekke efter, om jeg har regnet rigtigt, siger Asta-Marie Hegelund Hardt.

Solo-arbejde

Den opgave, som hun afleverede på Matematikkens Dag, besvarede blandt andet spørgsmål som:

»Man begyndte at tælle årene fra kristi fødsel, som man siger er år 0. Hvilken dato ville det være i dag, hvis der ikke fandtes skudår og, at man sagde, at alle år havde 365 dage?«.

(Svaret er 15. juli 2015)Samt spørgsmålet: »Hvor mange skudår vil der være fra i dag af og frem til 1000 rotationer om solen?« (Svar: 242)

Asta-Marie Hegelund Hardt løste opgaven alene, selv om konkurrencen var tænkt som gruppeopgave.

- Jeg er bedst til at arbejde alene. Det er noget med, at så bliver det helt, som jeg gerne vil have det, siger hun.

Præmien i konkurrencen - tre matematikspil - deler hun dog med klassen.