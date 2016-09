Alt det bøvl og bryderi vi ikke ville undvære

- Bøvl er jysk og betyder »bryderi, vi nødigt vil undvære«. Uden bøvl bliver livet tomt og meningsløst. Mennesket har brug for noget at stå op til, noget at gå op i, noget at slås for. Bøvl er også er by midt i Jylland, fire en halv kilometer nord for Sdr. Omme. Midt i byen slår vejen et knæk. Se, det er bøvl.