Årets gang i Høng

Gamle skikke er taget op og Tissø Rundt er blevet et tilløbsstykke, hvor SuperBrugserne sammen med Team Rynkeby har tiltrukket en masse cykelryttere, og nysgerrige, der bare nyder, at der er liv og aktivitet i mange byer.

Høng Centrets fødselsdag blev fejret med Stig Rossens skønsang, Ugebladets 100 år fødselsdag fik Ruds Vedby Garden til byen, Høng Gymnastikforening fyldte Høng Hallen med masser af aktive gymnaster og Høng Skytteforening fik to guld- og to sølvmedaljer med sig hjem fra Danmarksmesterskaberne, frivillige ældre kunne igen i år via deres salg af genbrugsting give penge videre til andre frivillige, der arbejder for ældres ve og vel, mens dagplejebørnene fik anti-mobbebamser, så der kommer fokus på, at vi skal være gode og ordentlige overfor hinanden.