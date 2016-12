Se billedserie ccv

Årets gang i Dianalund

Ugebladet Vestsjælland - 27. december 2016 kl. 08:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Masser af glade udklædte børn til fastelavn og endnu flere til juletræstænding. Her var forældrene også med og Dianalund Centret kunne konstatere, at når julen kommer til byen, er alle mand på gaden. Opbakning er der også til de »græsrødder«, der har startet en projekt om at få en kunstgræsbane til byen. Dianalund Udviklingsråd er med som støtte og det er også DUR, der er tovholder i helhedsplanen, som Sorø Kommune nu udruller i Dianalund og som kommer til at betyde forandringer i byen, især med grønne områder, stisystemer og en råd tråd fra Dianalund Centret ud til Byparken.

Byparken fik en svævebane, i Tersløse fik det gamle missionhus nyt liv og er nu et samlingspunkt for både fester og kuturelle begivenheder. Kunstnergaardens kunsthåndværkermarked fik mange besøgende, Holbergskolens elever kom både ug og synge, fik ny skoleleder og så en gris blive skåret op.

Dagplejebørnene havde fokus på bevægelse, frivillige fra Lokalhistorisk Arkiv spillede dukketeater for stor og små i Degneparken og årets skoleforestilling handlede om dyr, der slap ud af zoologisk have. Grundlovadagen var igen en stor succes og byens idrætsforening kunne for 25. gang holde forårsfest i Holberghallen med totalt udsolgt.

To butikker i centret kunne fejre 50 års jubilæum, nemlig TA Ure Guld og Sølv og Partex, Diana Radio 30 år, men det store samtaleemne i Dianalund er fortsat, om Coop beslutter sig for at udvide SuperBrugsen. Dansk Supermarked, der ejer Netto er med i spillet om kvadratmeterne i centret og afgørelsen.

Begge supermarkedsgiganter ser Dianalund Centret som et potentiale og ønsker som udgangspunkt at udvide deres butikker i centret.

- Men det er klart, at så stor en beslutning, som det er at bygge ud for mange millioner, kræver et meget grundigt forarbejde, sagde Carsten Hadsbjerg fra Dansk Supermarked før jul.