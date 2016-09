Se billedserie Tidligere borgmester Jørgen Arnam-Olsen (i midten) er en af de 14 forfattere bag jubilæums­bogen. Han har forfattet kapitlet om Gørlev Kommune. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: 40 år med arkivet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

40 år med arkivet

Ugebladet Vestsjælland - 14. september 2016 kl. 07:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var lærer Jon Mortensen, Reersø, som dengang i september 1976 tog initativ til en studiekreds med og om lokalhistorie. Dermed var Gørlev Lokalhistoriske Forening født med et udgangspunkt i at virke for bevarelse af historiske minder i den tidligere Gørlev Kommune, foruden at vække interesse for og udbrede kendskabet til denne egn og dens historie, som det udtrykkes.

Det er nu 40 år siden, og forleden markerede foreningen med arkivleder Anne Christensen i spidsen sit jubilæum med en særdeles velbesøgt reception - og en bogudgivelse. Selvom foreningen og arkivet gennem årene er flyttet til mere plads, havde jubilaren valgt at låne den store sal på Gørlev Bibliotek til receptionen, og med flere end 100 gæster var det en god ide. Samtidig kan man i denne tid se en jubilæumsudstilling om forening og arkiv - på biblioteket.

Foreningen havde i de første år til huse i et mindre rum på det daværende Gørlev Rådhus på Kirkevangen, for senere at flytte til større lokaler på Algade i en tidligere købmandsbutik, hvor det hurtigt voksende arkiv fik bedre plads. Fra Algade flyttede Arkivet siden til Østerled med god plads til de mange afleveringer af lokalhistorisk art, men i 2008 flyttede arkivet atter til Algade, i lyse, nyistandsatte lokaler tæt ved Bytorvet og ud til Gørlevs hovedstrøg.

Det var tanken, at arkivet ville markere jubilæet med udgivelse af et skrift. Men det blev til en bog med historiker Carsten Egø Nielsen, Slagelse, som redaktør, og 14 forskellige forfattere med hver sit betydende, lokalhistoriske emne. Bogen er på over 200 sider og kan købes for 125 kroner. Carsten Egø Nielsen fortalte på receptionen om bogen og de 14 emner.

Blandt emnerne er Gørlev Kommunes historie, sukkerfabrikken fra 1912 til 2000, runestenene i Gørlev Kirke, Reersø og Maglemosekulturen (Mullerupstenene).

Borgmester Martin Damm holdt en flot tale med mange roser til de mennesker, der har arbejdet med og udviklet foreningen og arkivet gennem de fire årtier. Gørlev Lokalhistoriske Arkiv er en guldgrube for historie-interesserede, og arkivets udvikling fortsætter.