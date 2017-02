25 år med Salon Chic

Efter et halvt års tid som ansat i den salon, hun i 1991 blev udlært i, nemlig Studio M i Slagelse, fandt Tina Christoffersen et ledigt lokale på Hovedgaden i Høng og så var Salon Chic født.

- Da jeg startede lovede jeg mig selv, at jeg ville prøve at være selvstændig i fem år. Dét mål er vist nået, griner Tina Christoffersen.

Travlt er der stadig, for der er nu seks frisører ansat, ikke alle på fuld tid, men der er nok at lave i salonen.

Underviser to dage om ugen

At være frisør er et hårdt arbejde, som efterladet sig spor i kroppen. Tina Christoffersen døjer med slidgigt og har derfor skruet ned for timerne i salonen. I stedet for underviser hun to dage om ugen andre frisører i hårfarve, kemiske produkter og teknikker.