100 musikere går på scenen

Fra klokken 12 er der åbent for publikum til at komme og få en hyggelig dag i harmonikamusikkens tegn. Musikken sættes i gang klokken 13, og der er lagt program frem til klokken 22.30, hvor der sluttes med et par fælles numre for alle musikere. Dansegulvet er åbent hele dagen for dem, som har lyst til en svingom, man kan dog også vælge at lytte og synge med i dagens løb.