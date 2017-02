Se billedserie Da Høng Løbeklub så dagens lys for første gang, var det med lokale indsjæle i front, nemlig Henrik Petterson, Anne Pedersen og Charlotte Brix. De fik kvalificeret hjælp af Jørn Pedersen og Majbrit Jensen fra 5 Tårns Motion i Kalundborg.

10-års løbesucces i Høng

Høng GF Løbeklub fylder 4. marts 10 år, hvilket fejres med klubmesterskaber og efterfølgende brunch for klubbens medlemmer.

Den dag bliver også årets løber og årets kammerat kåret.

Men inden da har klubben afviklet DGI´s sidste crossløb i skovene omkring Kattrup Gods og klubben kan se tilbage på 10 år, som har været præget af utrolig mange aktiviteter.

Ramte tidsånden

Da Høng Løbeklub så dagens lys, var det som en underafdeling af Høng Gymnastikforening. Blandt initiativtagerne var Anne Pedersen, der fik fat i Henrik Petterson fra gymnastikafdelingen og med god hjælp fra 5 Tårns Motion i Kalundborg, blev løbeklubben hurtigt en realitet. Til første trænindsag var der omkring 50 mødt op, så klubben kom godt fra start.

I 2011 blev klubben en selvstændig afdeling af Høng Gymnastikforening og fik egen formand, Kristine Ruus, der efter et par års pausen, nu igen er formand.

- Da jeg begyndte som formand, var vi 80 medlemmer og nu er vi oppe på 191 medlemmer, fem løbehold og et gå-hold og vi har også et maratonhold, som leder op til Københavns maraton i maj måned. Men først og fremmest er vi en klub, hvor vi løber for velværet og sundhedens skyld, men i lige så høj grad for det sociale, fortæller Kristine Ruus.

Der er sommerfest og julefrokost, der er madpakkeløb og morgenmadsløb og i det hele taget er fokus på at have det rart sammen og få løbet sammen.

Alder er ingen hindring, alle kan være med og man vejledes igennem begynderforløb, så man kommer i gang i trygge og sunde rammer.

Nybegynderhold

Så snart fødselsdagen er overstået den 4. marts, begynder et nybegynder-løbehold lørdag den 11. marts. Det er Kristine Ruus, der er tovholder på holdet, og der plejer at være stor tilslutning til forløbet, der strækker sig over 12 uger og er en kombination af løb, gang og styrketræning.

For dem, der allerede er i gang, er der søndag den 12. marts Reersø Løb, som Høng Løbeklub arrangerer, et hyggeligt løb i naturskønne omgivelser, med efterfølgende kaffe og kage. Ruten er 8.3 km og man kan både gå og løbe alt efter temperament.

- Sidste år var der deltagerrekord med 145 dløbere. Den bliver svær at slå i år, men vi håber på godt vejr, så skal vi nok komme derop af, siger Kristine Ruus.

Nu også med gåhold

Et af de tiltag, der er kommet til i løbet af årene, er et gåhold. De går samtidig med løberne, nemlig mandage, onsdage og lørdage og her kan alle være med.

Holdet henvender sig til folk, der af forskellige årsager ikke kan eller ønsker at løbe og fordelen er, at man for eksempel kan tage sine børn med. Og at man kan deltage, selv om man har forskellige skavanker som dårlige knæ eller andre problematikker.