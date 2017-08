Se billedserie - Høj kvalitet og udvikling er vigtigt for os, understreger Henrik Slagter. Foto: Charlotte Koefoed Foto: Charlotte Koefoed

- Kom og smag

Hos Henrik Slagter i Dianalund Centret er kvalitet i højsædet.

- Vi sætter en ære i at lave de bedst mulige produkter til vore kunder. Og det er altid en udfordring for os som fagfolk at udvikle nye og spændende ting, fortæller Henrik Slagter, der i snart 30 år har drevet slagterforretningen Mad med mere i Dianalund Centret.

Og at han og hans medarbejdere kan deres fag, er der faldet mange beviser for gennem årene - udover en stor og trofast kundekreds. Blandt beviserne er guldmedalje i en af slagterfagets mange konkurrencer for en særlig rullepølse.

Smag og inspiration

- Det afgørende er, at folk kan lide, hvad vi laver, så derfor opfordrer vi altid kunderne til at komme og smage. Smag og behag er som bekendt vidt forskellig, så den bedste dommer er kundens egne smagsløg, understreger Henrik Slagter. Og tilføjer:

- At komme ind og smage og se hvad vi har på hylderne og i kølemontrene, er ofte også inspiration til kunderne, så de får lyst til at prøve noget nyt eller noget andet, end de de lige have tænkt på, da de kom ind ad døren.

Blandt det nyeste i butikken er videreudvikling af halvfærdige middagsretter - halvfærdige i den forstand, at slagteren har gjort alt klart så kunden blot skal sætte retten i ovnen derhjemme. I fagkredse kaldte »convenience food«, fødevarer, der er kommercielt forarbejdet og som oftest er klar til at spise uden yderligere eller med kun minimal forelse.

Denne form for frisklavet middagsretter har et stadig større publikum - og lige nu tilbyder Henrik Slagter, som en af flere muligheder, »orientalske revelsben«, klar til ovnen, hvis det kunne friste.