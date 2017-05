Se billedserie En lægekokleare er fyldt med c-vitaminer. Foto: Susanne Østergaard

Stress af på vandet, og gå i et med naturen

Ud i naturen - 14. maj 2017 kl. 12:50 Af Susanne Østergaard, biologlærer på Fårevejle Efterskole og kajakinstruktør hos KajakOasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Maj: Våren i eksplosion, myriader af liv, overalt pibler det frem.

Det lysegrønne touch fra træer og buske ses overalt. Vi er tilbage til livet, efter en lang vinter.

For mig den bedste tid på året, en berusende følelse af at bo på en planet, så smuk og fyldt med skønhed.

Netop på denne tid af året er der bare så mange arbejdsopgaver, og man kan let gå hen og blive temmelig stresset. Min måde at stresse af på er at komme ud på vandet.

Jeg sætter kajakken i vandet ved Lammefjorden.

Nærmest med det samme mærker jeg skuldrene sænke sig, min vejrtrækning blive dybere og min opmærksomhed skærpet på nuet. Glemt er alle gøremålene og jeg kan fokusere på at ro og opleve foråret. Solen er ved at gå ned og farver himmel og hav i gyldne farver. Skyerne skaber stor spænding på himlen, og jeg føler mig hensat til Nepals bjergland, for skyerne ligner de mægtige Himalaya-bjerge. Bag mig kan jeg høre lyden af svaner, der letter fra vandet med en syngende lyd, og lige foran mig svømmer en lille edderfuglefamilie. Det kan ikke vare længe, før de har deres ællinger med på vandet. Alle forårstegnene er repræsenteret denne smukke aften. Over mig flyver to gravænder hjemvendt fra de sydlige himmelstrøg. Jeg er den eneste ude på vandet og hører kun lyden af fugle.

Spiselige strandplanter Nu er jeg fremme ved mit mål, et sted på kysten, hvor jeg ved, at der er fine spiselige strandplanter, et boost af vitaminer til min aftensmad. Jeg går ned langs kysten.

Jo! De første spiselige urter er fremme nu. Her er strandvejbred, en fortræffelig urt i salat og stuvninger. Den smager lidt salt, frisk og lækkert. Bladene er saftige og sprøde, og de er lige til at plukke nu, og frem til det bliver efterår.

Længere henne på stranden finder jeg de første blade af strandasters. Blomsten er let genkendelig på de lilla randblade og dens gule skiveblomster. De blomstrer først i august. De grønne blade er noget af det mest velsmagende, og fungerer lækkert i salat og gryderetter. De nederste blade er de bedste og mest salte.

Den sidste urt, jeg støder på, er læge-kokleare, sømændenes redning når de skulle ud på lange sørejser, for bladene er fyldt med C-vitaminer og hindrede, at de fik skørbug, når de var på vandet i mange måneder. Dens smag er skarp, og den er i familie med sennepsplanten. Den blomstrer nu og har fine hvide blomster med fire kronblade. Den giver en god prikken på tungen i en salat.

Jeg får plukket mine planter og ror hjem med ny energi og ro i sjælen. Sådan en tur er den bedste kur mod stress. Det er ren magi, og kan stærkt anbefales.

