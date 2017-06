Slip energien løs og kom ud og oplev

Susanne �stergaard ny klummeskribent i OPLEV, er biologilærer på Fårevejle Efterskole. Foto: Mie Neel

Af Susanne Østergaard, biologilærer på Fårevejle Efterskole og kajakinstruktør hos KajakOasen

I dag havde vi besøg af sfo'ens 4. klasser. De skulle på deres sidste tur og skulle besøge og opleve naturen på vores sted i Plejerup, der ligger ned til vandet.

Det første der sker, når sådan en flok 4. klasser kommer ud på græs, er en umådelig udfoldelse af energi og glæde, som kan virke lidt overvældende. Men de stakkels purke har jo også været lukket inde i klasselokalet det meste af dagen.

Jeg er selv efterskolelærer, og slet ikke vant til den overvældende, højlydte glæde for oplevelsen af at komme ud. Efterskoleelever er et helt andet sted i deres liv.

Efter at have leget med dem, tog vi ned til vandet. Det blæste ret meget, så vi måtte aflyse den planlagte kajaktur, de havde glædet sig så meget til. Men der var ingen surmulen, kun en iver efter at komme ud i vandet og opdage og udforske livet der. De første tanglopper, vi fandt, skulle undersøges, og straks løb et barn op efter spande til at samle forskellige dyr i.

Det var ikke få ting, de fandt mellem blæretangens grenede vækst. En del rejer, der næsten var gennemsigtige, så de kunne se lige ind igennem dem. Ikke noget med at sige ad eller være bange for dem, eller synes de var klamme, nej der var en oprigtig interesse for dyrene.

Energien var stadig på højtryk i deres søgen efter nye dyrearter, der blev fundet en lille krabbe, hjertemuslinger, blåmuslinger, gaffeltang med mere, og wauw, så blev der fra en blæretangsplante rystet en tangnål ned i baljen. Den blev også nøje studeret, og de kunne godt se, at den jo lignede en søhest, og måtte være i familie med den.

Vi samlede godt med blæretang-spidser og tog dem med op til bålet. Efter de var blevet skyllet, tørret, og saltet, blev de stegt i rigelig olie, og for øjnene af de nysgerrige børn, skiftede de brune blæretangsblade farve og blev flotte grønne. ¨ De blev stegt lidt mere, og nu var de igen brunlige men lignede mere bacon, og de var blevet sprøde. Det var om at passe på, at olien ikke sprøjtede ud på os, for det spruttede noget. Men resultatet var en stor succes. Næsten alle børnene syntes, det smagte mega godt og bad om mere. De fik også fyldt kopperne op med indisk myntete, hvor mynten var plukket i haven. Der blev leget, mens blæsten susede om hovedet på os, og der blev spist urtesuppe fremstillet over bål. På intet tidspunkt var der et barn med en mobiltelefon eller andet teknisk gear. De var i naturen. De sansede og oplevede alt omkring dem til fulde. De tumlede grinede og råbte højt. Det var en skøn oplevelse for mig. Så mange børn er blevet fremmede for naturen, lever i deres pseudoverden foran computeren, iPaden, telefonen og fjernsynet. Glemmer, de har en krop og sanser. Men disse skønne børn var til stede i det virkelige liv på en måde alle kunne lære noget af. Vi voksne har forlængst glemt, hvordan det er at komme til et nyt sted og bare tage det ind. Men hvor var det livgivende at se disse børn.

Da de til sidst sad lidt mere stille i bussen på vej hjem til Fårevejle fyldt op med indtryk, sagde de tusind tak for en god dag. Jeg er sikker på, at de var lige så trætte, som vi var. Men det var den gode træthed, den man får af at løbe rundt udenfor, hvor man får sol og blæst og bålrøg i ansigtet, og hvor man får nære intense oplevelser midt i den skønne natur.

I kære voksne med børn, må jeg ha' lov til at minde jer om, hvor vigtigt det er, at jeres børn også får sådan sanselige oplevelser og gratis glæder ude i naturen. Et sted hvor man kan være sammen med sine børn, og der er højt til loftet.