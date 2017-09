Det er kun godt for os andre, men synd for dem, der ikke kender og tør spise en af de velsmagende rørhatte, som kan findes i de fleste sjællandske skove - her er det en brungul rørhat. Foto: Kenn Thomsen

Jo mere du ved, jo sjovere er det

Selvfølgelig kan man glæde sig over at se nogle kønne farvestrålende blomster, eller høre en karakteristisk fuglesang, men det er nu lidt sjovere, hvis man ved lidt om det, man ser. Det kan bare være, hvad fuglenes og blomsternes navne er, eller det kan være noget om deres biologi.

Tidligere var man afhængig af gode håndbøger for at kunne sætte navn på blomster, fugle, insekter, svampe og alle de andre organismer.

I dag er det blevet meget nemmere. Alt kan findes på nettet. Men ligesom med håndbøgerne kan det være svært selv at finde det rigtige navn og ikke mindst at være sikker på bestemmelsen.

Her kommer foreningers hjemmesider, grupper på Facebook og diverse apps en til hjælp. Her er det muligt at uploade et foto og lynhurtigt at få eksperthjælp til bestemmelsen.