Hvad skal vi med gnavpander?

Ud i naturen - 12. juli 2017 kl. 14:55 Af Marie Roland, naturvejleder Naturstyrelsen Storstrøm

Hyldeblomster, citroner og sukker! Da jeg hælder det kogende vand over, breder der sig en duft af koncentreret sommer i hele køkkenet. Det er skønt at lave sin egen produktion af hyldeblomstdrik. Jeg får lyst til ikke at filtrere det, så der nonchalant flyder lidt rustikke blomster rundt i glasset, men mine selvforsyningsdrømme bliver brat afbrudt af en masse små sorte »dimser«, der også flyder rundt i sommerdrikken.

Det er ikke vaniljekorn, men tordenfluer. De er overalt. Ikke bare i hyldeblomstdrikken, men også på blusen, op ad arme og ben og de kilder fuldstændig infernalsk, når de kravler rundt. Nu kunne man vælge at blive hysterisk irriteret over, at sommervarmen altid følges op med kildende, krablende, stikkende insekter, men jeg vil hellere undres. Hvorfor kommer de så talstærkt, når det er varmt og fugtigt i vejret? Hvad gør de egentlig godt for?

Tordenfluen, på nogle dialekter kaldet gnavpander eller nittinger er slet ikke nogen flue. Det lille insekt kaldes helt korrekt for trips, og alene i Danmark tæller de mere end 100 forskellige arter. De lever af plantesaft og har utrolig let ved at tørre ud. Derfor sværmer de kun, når luftfugtigheden er tilpas høj, som for eksempel lige inden et gedigent sommertordenvejr. Ligesom de ynder at sidde i hvide hyldeblomster, har de en forkærlighed for hvide og gule farver, så lyst sommertøj kan næsten virke som en magnet på tordenfluer. De forveksler ganske enkelt hip sommermode med en stor flot blomst.

Trips med tricks

De bittesmå insekter er meget fladtrykte. Det gør tordenfluen i stand til at finde vej ind i smalle sprækker, hvor ingen andre insekter kan følge med. Derfor finder man ofte døde trips bag glasset på en billedramme, ja sågar bag fladskærme og i mobiltelefoner, som kan blive deciderede tordenfluefælder. Almindeligt fluenet er også for stormasket og de spadserer lige igennem i titusindvis, for de kan hurtigt blive til mange.

Trips har nemlig et trick i ærmet. Udover normal parring kan de også formere sig ved jomfrufødsel. Her producerer moderdyret lynhurtigt kloner af sig selv. Man kan sige, de gør køb på genetisk variation til fordel for en hurtig reproduktion, og det kan være en fordel, hvis arten er så vejrafhængig som tordenfluen. De lever af plantesaft og fungerer også som bestøver. Desuden udgør de små trips et fødegrundlag for andre små insekter.

Selvom de som regel nøjes med at kilde os, kan de ligesom mariehøns pludselig begynde at bide i underlaget, som en gang imellem er et menneske. Det gør de, hvis de er meget tørstige og i umiddelbar fare for at dehydrere. Man må ikke forveksle tordenfluer med mitter. Det er en lille myg, som også elsker varmt fugtigt vejr, men den er større og går bestemt ikke af vejen for et måltid menneskeblod.

Og hvad nu med hyldeblomstdrikken? Er den ødelagt? Nej, efter at være overhældt med kogende vand er de små tordenfluer aldeles døde og desinficerede. Tænk lige på, at hyldeblomst med trips kunne blive springbrættet til at kaste sig ude i den nyeste madtrend; spiselige insekter. Er man ikke helt dus med et seksbenet måltid, så er et kaffefilter glimrende til at si hele herligheden. Skål for en lang varm sommer med eller uden trips.