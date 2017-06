Se billedserie Der er stor forskel på overside og underside på okkergul pletvinge. Undersiden ses især sidst på eftermiddagen, når den sætter sig til hvile på farverige blomster som håret høgeurt og engelskgræs. Foto: Picasa

Fremsynede politikere og sommerfuglevrimmel

Ud i naturen - 14. juni 2017 kl. 09:57 Af Søren Grøntved Christiansen, biolog og naturvejleder

Solen skinner fra en skyfri himmel og det er næsten vindstille.

Sådan en dag i slutningen af maj må man simpelt hen ud i naturen. Hvis man altså har den slags lyster. Derfor befandt min kone og jeg os en vidunderlig lørdag formiddag på vej til sydvestlige Sjælland med håbet om at finde og fotografere nogle sjældne sommerfugle.

Fantastisk var det at stå ud af bilen ved Kobæk Strand ved Skælskør og efter 30 sekunder se det første individ af okkergul pletvinge. En sommerfugl, der ikke er sjælden i Jylland, men som på Sjælland kun kendes fra Nordsjælland og Storebæltskysten. Engang var den udbredt på det meste af Sjælland, men som så mange andre dagsommerfugle har den været i stærk tilbagegang.

Vi fortsatte nordpå på det store strandområde med lave bevoksede klitter til akkompagnement af lærkesang. Her oplevede vi, at de små livlige sommerfugle sværmede omkring i den lave blomsterrige vegetation. Der var flere andre arter af sommerfugle, men den mest talrige var den, som vi var kommet med en forhåbning om at se. Det er svært at tælle omkringflyvende sommerfugle i så stort et område, men der var flere end hundrede, måske mange flere.

En god gammel lov Hvordan kan man gøre sådan et fund? Jo, man skal komme på det rigtige tidspunkt og med det rigtige vejr. Sidste år var vi forbi stedet uden at se en eneste, men det var midt i juni. Okkergul Pletvinge burde have fløjet på dette tidspunkt, men det gjorde den bare ikke.

Helt afgørende for at få sådan en oplevelse er, at der findes tilgængelige områder med en god naturtilstand. Her er vi så heldige i Danmark, at fremsynede politikere i 1917, altså for nøjagtig 100 år siden, vedtog den første naturfredningslov. Denne lov er senere blevet revideret og forbedret flere gange, så der er sket yderligere beskyttelse af skove, kyster og lysåbne naturområder. Og så er mulighederne for offentlighedens adgang også blevet forbedret.

Lidt malurt er der dog i bægret, idet vore politikere de senere år har prioriteret vækst og økonomi højere end naturværdierne langs vore kyster.

Men til trods herfor, er der utallige muligheder for naturoplevelser. Hvad enten man bare vil gå en tur og høre fuglesangen og beundre tæppet af blomster, eller man vil "nørde" og finde sjældne sommerfugle. Især når man vælger det rigtige sted og tidspunkt.