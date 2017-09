Se billedserie Billedet af havørnen er taget ved Gødstrup Engsø, hvor der ofte raster fiskeørne på deres træk sydpå. Foto: Ivan Ingemansen Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Efterårets rovfugletræk er godt i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efterårets rovfugletræk er godt i gang

Ud i naturen - 15. september 2017 kl. 12:03 Af Ivan Ingemansen, pensionist og naturguide Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede i midten af august starter rovfugletrækket. For nogle arter rovfugles vedkommende strækker trækperioden sig helt ind i november.

Rovfuglene trækker fra deres ynglepladser i den nordlige del af Skandinavien til deres vinterkvarterer i Vest- og Sydeuropa samt Afrika.

De første, der begynder at trække, er hvepsevåger, rørhøge, blå kærhøg og tårnfalkene. Også fiskeørnene begynder deres rejse allerede i august. Mange fiskeørne gør dog længere ophold her i landet for at tanke op til den videre færd. Man kan derfor se dem ved vore søer og vore fjorde.

Lidt senere kommer musvåger, fjeldvåger og spurvehøgene. Og her i september ser vi de første glenter komme ned gennem landet.

Rovfugletrækket er afhængig af vejr og vind, og trækruten vil være forskellig i forhold til, om vinden kommer fra øst eller vest. Rovfuglene vil så vidt muligt undgå at flyve for meget over vand, hvorfor de finder de steder, hvor der er kortest afstand til det næste landområde.

Mange af de store rovfugle bruger termikken (opadgående luftstrømme) i deres måde at trække på, derfor undgår de så vidt muligt vandområder, da der ikke er termik over vandet. Dette er energibesparende og de trækker over land, så lang tid som muligt.

Og hvor skal man så tage hen for at iagttage rovfugletrækket? Er vinden i vest, vil de fleste rovfugle flyve ud fra Falsterbo i Skåne. De vil så ramme Sjælland ved Stevns Klint. Fugletårnet på Mandehovedet er her et godt sted at iagttage fugletrækket. Her kan man på de gode dage opleve træk af flere tusinde musvåger og spurvehøge. Også mange rørhøge, røde glenter og fiskeørne kan iagttages her. Trækket her er bedst ved vestenvind, medens mange rovfugle vil tage over det nordlige Øresund ved østlige vinde.

Rovfuglene vil derefter fortsætte vest eller sydpå alt efter vindretningen. Ved østenvind vil man kunne opleve en del rovfugle trække ud ved Stigsnæs syd for Skælskør.

Ved vestlige vinde vil de flyve sydpå, hvor man kan opleve dem på feddet ved Præstø og igen ned over Møn, med udflyvning over Møns Klint mod Tyskland. Andre igen vil fortsætte ned over Falster til udtræk over Gedser, eller til Hyldekrog på Lolland, hvor man også kan iagttage et stort rovfugletræk mod Tyskland.

Er man heldig, kan man også opleve mere sjældne rovfugle, som for eksempel steppehøg, ørnevåge, slangeørn, stor - og lille skrigeørn. Er vejret meget dårligt i en periode, vil rovfuglene typisk samle sig i et område for så at trække videre, når vejsituationen har bedret sig. Man vil derfor kunne opleve de største træk umiddelbart efter en sådan periode med dårligt vejr.

Ud over rovfuglene, kan man selvfølge også se mange andre fugle på træk.