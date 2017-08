Den blide agerhøne og den barske skade

Jeg har over sommeren glædet mig over, at en agerhøne har udruget 12 æg ude i skellet på marken. Men for noget tid siden, så jeg igen den lille agerhønefamilie, og selvom alle æg klækkede, var der kun en enkelt kylling, som så ud til at have klaret de første kritiske uger.

Nej, naturen er der bare som et vilkår, og de dyr som agerer i den, har ikke til hensigt at være hverken onde, snu, listige, fredselskende, nyttige eller skadelige.

Alt dette er menneskelige følelser og fortolkninger. I naturen er det i virkeligheden meget simpelt, men også meget mere komplekst. Simpelt, for har du mad i din mave og endda mad nok til at brødføde dine unger samt held til at undgå uheld og sygdom, så er livet godt og værd at leve.

Er du derimod sulten og udsat, er det noget skidt, og det kan hurtigt gå ned ad bakke både for et individ, eller måske for en hel bestand.

Komplekst, fordi naturen og alle dets dyr og planter påvirker hinanden på ofte meget indviklede måder. Mange processer foregår endda på mikroskopisk plan, og er slet ikke synlige for vores dømmende blik.

Vi ser måske det barske drama, lidelsen og dødskampen, men vi ser ikke, at rovdyret i virkeligheden tog et sygt individ og dermed fjernede en risiko og endte med at styrke hele bestanden.