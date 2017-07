Admiralen - en tiltrækkende sommerfugl

I september og oktober kan man opleve, at admiralerne vandrer sydpå for at overvintre under varmere himmelstrøg. Ikke alle, for mange prøver at overvintre mellem tætte grene eller gemt under visne blade. Det var i mange år den visse død, men i de senere år i takt med klimaændringerne synes flere og flere at have heldet med sig.