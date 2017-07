Se billedserie Borgmester i Høje-Taastrup Kommune Michael Ziegler og formand for Fritids- og Kulturudvalget, Merete Scheelsbeck kiggede forbi ­Spejdernes Lejr, hvor de besøgte Høje-Taastrup-spejderne. Foto: Marcus Brandt Foto: Marcus K. Brandt

Ziegler på besøg i ­Spejdernes Lejr

Taastrup - 28. juli 2017 kl. 10:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse dage er 37.000 spejdere samlet på Kær Vestermark ved Sønderborg. Blandt de mange spejdere kommer omkring 220 fra Høje Taastrup, fordelt på fire forskellige korps og otte forskellige grupper. Det gør Høje Taastrup til en stærkt repræsenteret kommune.

Udover spejderne fra Høje Taastrup bor der også filippinske, norske og engelske spejdere i samme lejr.

Lejren byder på mange forskellige aktiviteter for børn i alle aldre og spændende udfordringer for de voksne.

- De har lavet en rigtig sjov aktivitet, hvor man skulle bygge lego og en anden aktivitet, hvor man skal spille twister på en klatrevæg, siger Christian Foghmar, otte år fra Taastrup Gruppe.

I onsdags fik spejderne besøg af Høje-Taastrup borgmester Michael Ziegler (K) og formand for Fritids- og Kulturudvalget Merete Scheelsbeck (K), som blev vist rundt på kvarterets lejrplads.

Michael Ziegler fik hilst på de udenlandske spejdere, der alle var beærede over mødet og opmærksomheden. Borgmesteren fik også en tur op i et tårn, som spejderne fra kommunen har bygget, som deres vartegn. Fra tårnet er der en fin udsigt ud over underlejren og lejrens centrum. Kommunen har givet et bidrag til opførelsen af tårnet, som er velbesøgt af mange mennesker allerede. Det er blevet rost rigtig meget, og står som et bevis på sammenholdet mellem spejdergrupperne i kommunen.

- Jeg synes, det er vigtigt at fremhæve vores fantastiske samarbejde mellem spejdergrupperne i Høje-­Taastrup Kommune til trods for vores forskelligheder. At være på lejr har endnu en gang bekræftet, hvor farverig spejderbevægelsen er, og hvor mange forskellige mennesker, der arbejder sammen om at skabe denne unikke oplevelse, fortæller Jan Søgaard, Gruppeleder ­Taastrup Gruppe.

Engagement fra frivillige

Borgmesteren fik en snak med gruppelederne og en ung spejder fra de respektive grupper. Borgmesteren var især interesseret i de unges engagement i det frivillige arbejde, som spejderne er kendt for. Her blev drøftet flere forskellige muligheder for udvidelser af udbuddet til andre unge i kommunen. Borgmesteren og udvalgsformanden var begge glade for at snakke med nogle unge, som ofte er svære at fastholde i det frivillige arbejde. Samtidig kom spejderlederne med deres input til, hvad man gør i ­grupperne både for at engagere de unge, og hvad man gør for at få nye medlemmer. Samtalen faldt især på spejdernes evne til at favne alle typer af mennesker fra forskellige faggrupper i samfundet.

- Spejdernes værdier er bærende, og værdier vi skal forsøge at fremme. Værdierne er det med at tage ansvar, det med fællesskabet, det med at lære at lede. Værdier, som vi i alle sammenhænge forsøger at fremme, men som spejderne i den grad har succes med at udbrede. Fællesskabet binder os sammen. At tage ansvar for sig selv og tage ansvar for andre. Det var interessant at høre om spejdermetoden: Learning by doing, forklarer Michael Ziegler.

Spejdernes Lejr slutter søndag den 30. juli, hvor alle spejderne igen vil drage hjemad.