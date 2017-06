Ziegler: Blå partier bør stå sammen

Borgmester Michael Ziegler (K) på talerstolen ved mandagens grundlovsmøde på Blaakildegaard, hvorfra han leverede ønsket om et fælles borgerligt valgforbund.

Taastrup - 06. juni 2017 kl. 10:48 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At vinde et valg handler ikke kun om, hvor mange stemmer ens eget parti får. Det handler også om, at stemmer ikke går tabt, mener det Det Konservative Folkeparti i Høje-Taastrup. Derfor benyttede borgmester Michael Ziegler (K) sin tale grundlovsdag til at sende en offentlig invitation og en appel til de øvrige borgerlige partier.

- Skal vi ikke være enige om, at det allervigtigste ved dette valg er, at vi kan fortsætte et borgerligt styre i Høje-Taastrup Kommune? Skal vi ikke være enige om, at ikke én eneste borgerlig stemme må gå til spilde? Og skal vi borgerlige partier ikke være enige om, at ingen ønsker en situation, hvor der er borgerligt flertal i de afgivne stemmer, men ikke bliver det i byrådet, fordi borgerlige stemmer går tabt? Og skal vi derfor ikke være enige om, at undgå borgerligt stemmespild ved at have ét borgerligt valgforbund?, spurgte borgmester Michael Ziegler i sin tale.

- Og jeg har det da sådan, at hvis der er konservative stemmer i overskud, som ikke kan udløse et ekstra konservativt mandat, så vil jeg hellere, at for eksempel Venstre får gavn af de stemmer, end at de ryger i kloakken. Og jeg ville tro, at Venstre-vælgere har det på samme måde, tilføjede borgmesteren.

Hos Venstre bliver udmeldingen umiddelbart mødt positivt.

- Jeg deler helt klart synspunktet om, at ingen borgerlige stemmer skal gå til spilde, så jeg er positivt stemt over for ideen om et fælles valgforbund. Men jeg har ikke hørt noget fra De Konservative selv, så det er da lidt mærkeligt at skulle tage stilling til en henvendelse, vi ikke har fået, siger Venstres spidskandidat, Flemming Andersen, da DAGBLADET Roskilde fanger ham tirsdag morgen.

Han vil derfor heller ikke komme med nogen faste udmeldinger endnu.

- Et valgforbund er jo også teknik, så vi skal jo også se på, hvordan vi tror, stemmerne vil falde ud, og hvad der så gavner os bedst. Men der skal ikke herske tvivl om, at vi er tilhængere af et stærkt borgerligt samarbejde, siger Flemming Andersen.

Dansk Folkepartis spidskandidat, Lars Prier, er slet ikke i tvivl om sin holdning:

- Et fælles borgerligt valgforbund er for mig at se den eneste rigtige løsning, hvis man vil minimere stemmespild og sikre den linje, det borgerlige flertal har ført de sidste år, siger han.

Liberal Alliance er også glade for borgmesterens udmelding, men vil ligesom Venstre ikke binde sig til ideen endnu.

- Vi har allerede aftalt møder med både de Konservative og Venstre, hvor vi skal tale om valgforbund, så vi ser det an og vil se på, hvad der gavner os bedst, siger partiets spidskandidat, Nikolaj Vester Nielsen.