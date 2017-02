Væksten har også kunne mærkes på medarbejderfronten. Yourpay er det seneste år vokset fra to til 25 medarbejdere. Missionen i Yourpay handler om at gøre det nemt at være iværksætter og nytænke betalingsløsninger. Foto: Yourpay

Yourpay - en komet i vækst

Fintech-virksomheden Yourpay har for tredje år i træk modtaget en millionindsprøjtning fra Vækstfonden, som betalingsløsningen vil bruge til at udvide forretningen og sætte endnu mere skub i væksten.

Yourpay har gennem det sidste år vækstet med mere end 400 procent. Men udvikling koster, og det er ifølge CEO Mathias Gajhede derfor, at Vækstfonden igen har tildelt Yourpay et millionlån.

- Vi har investeret lånene i nye medarbejdere samt i dag-til-dag udbetaling til start-ups, så vores kunder som noget unikt får deres penge så snart, de er tjent. På den måde har vi bevist, at vi formår at udnytte pengene, og det har skabt mærkbar vækst i både salg og kundetilgang, siger han.

Yourpay tilbyder nye standarder inden for håndtering af betalingskort ved online og fysisk handel. Yourpay gør det muligt for virksomheder at være mere uafhængige og frie for bindinger og høje omkostninger ved valg af en samlet betalingsløsning, hvilket frigør likviditet til andre formål. Yourpay er førende på sit felt blandt europæiske udbydere og har gennem de seneste seks måneder kontinuerligt oplevet en vækst i omsætningen på over 100 procent fra måned til måned. Og med ny kapitaltilførsel er Yourpay klar til at accelerere væksten yderligere.