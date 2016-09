Se billedserie Wilhelm Freddie blev i sin tid meldt til politiet for at producere ?utugtige? kunstværker.

Send til din ven. X Artiklen: Wilhelm Freddie udstiller 'pornografi' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Wilhelm Freddie udstiller 'pornografi'

Taastrup - 08. september 2016 kl. 15:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 10. september kl. 13.00 indbyder Kunstforeningen Humlen i Hedehusene til fernisering på en udstilling med litografiske værker af Wilhelm Freddie.

»Wilhelm Freddie var den eneste danske kunstner, der oplevede at blive meldt til politiet for at have produceret 'utugtige kunstværker', han fik sågar hæftestraf for sine 'pornografiske udskejelser',« fortæller Preben Laursen fra Kunstforeningen Humlen.

Ved ferniseringen vil der være introduktion ved Mogens Christiansen, der er indehaver af MC kunst i Holbæk, og værkernes ejermand.

Wilhelm Frederik Christian Freddie, 1909-1995, var dansk kunstmaler, grafiker og objektkunstner, og den mest kendte og konsekvente repræsentant for surrealismen i Danmark. Han var overvejende autodidakt og malede allerede som dreng. I 1929 debuterede Wilhelm Freddie på Kunstnernes Efterårsudstilling med naturalistiske malerier, men blev samme år opmærksom på den franske surrealisme, der kom til at præge ham for livet. Sammen med bl.a. Harry Carlsson (1891-1968) og Vilhelm Bjerke Petersen afholdt han i løbet af 1930'erne adskillige surrealistiske udstillinger. Hans malerier og objekter fra denne tid vakte stor opsigt pga. deres ofte utilslørede fremstillinger af det seksuelle.

I 1937 konfiskeredes tre af hans arbejder, bl.a. maleriet Psykofotografisk fænomen: verdenskrigens faldne og objektet Sex-paralysappeal af politiet, og han blev dømt for pornografi. Gentagelser af værkerne, udstillet 1961, blev ligeledes beslaglagt. Ved en fornyet retssag i 1963 blev han dog frikendt, og værkerne leveredes tilbage under stor opsigt; de to nævnte findes i dag på hhv. Silkeborg Kunstmuseum og Nordjyllands Kunstmuseum.

De kunstneriske konfrontationer med myndighederne gav Freddie provokatørens ry i offentligheden og overskyggede i nogen grad, at han var en seriøst arbejdende surrealist. I 1930'erne arbejdede han under påvirkning fra Salvador Dalís idé om et »psykofotografisk« maleri, der fremstillede drømmeagtige hændelser i det ubevidste. I 1944 flygtede Freddie til Sverige, hvor han var bosat indtil 1950.

I 1947 deltog han i en international surrealistudstilling i Paris, der blev afgørende for hans fremtidige arbejde. Først fulgte, hvad han kaldte sin »esoteriske periode« (1947- ca. 1954), hvorunder han også sammen med filminstruktøren Jørgen Roos skabte kortfilmene Det definitive afslag på anmodningen om et kys (1949) og Spiste horisonter (1950). Kort herefter forlod Wilhelm Freddie delvis de surrealistiske idéer og udviklede et mere selvstændigt, ofte ekspressivt maleri, hvis hovedværk er udsmykningen på Egholmskolen i Vallensbæk (1972).

I 1970 tildeltes Freddie Thorvaldsens Medalje, og han var 1973-79 professor ved Kunstakademiet i København. Foruden malerier og objekter udførte han også et stort antal grafiske blade i forskellige teknikker og leverede udkast til flere gavludsmykninger. I vores nuværende problemer med ytringsfrihed mangler der måske nok en Wilhelm Freddie, såvel som en PH. Kik på Wilhelm Freddie i Hedehuset på Hovedgaden 371B i Hedehusene fra den 10. september kl. 13