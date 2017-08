Se billedserie I torsdags begyndte 220 nye elever på Høje-Taastrup Gymnasium.

Send til din ven. X Artiklen: »We are all in this together« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»We are all in this together«

Taastrup - 13. august 2017 kl. 13:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

'High fives' og klapsalver blev givet til de cirka 220 nye gymnasie- og HF-elever ved indgangen til Høje-Taastrup Gymnasium, da de startede den 10. august.

Den alternative velkomst var til stor glæde hos putterne, som er kaldenavnet til de nye elever.

Den røde tråd for den første intro-dag var, at der er plads til at være, den man er på HTG.

- Når vi alle er samlet her på Høje-Taastrup Gymnasium, så er vi omkring 700 mennesker, og hvis I vil, så kan I lære dem alle sammen at kende, sagde rektor Mogens Andersen i sin velkomsttale til de nye elever.

- Vi på HTG skaber rammerne for, at I kan blive del af fællesskabet, og det handler for jer om at møde hinanden i øjenhøjde og give hinanden plads til at være forskellige. På den måde skaber vi den tryghed og det fællesskab, som gør, at I med gymnasiets høje faglighed kan lære jer selv og andre at kende - kort sagt at blive livsduelige, fortsatte rektor.

Efter rektors tale fortsatte intro-showet ført an af putteguiderne. Med en sketch fremviste de gymnasiets budskab - på HTG er der plads til at være den, man er. Som en flot afslutning på intro-showet lød sangen 'We are all in this together', for at minde de nye elever om, at gymnasiet er en fælles enhed, hvor alle elever og alt personale sigter efter samme mål og arbejder ud fra samme budskab.

Forhåbentlig vil det fællesskab og den faglighed, der er på gymnasiet, også få den nye årgang HTG'ere til at skinne, som det er sket mange gange før på det lokale gymnasium.