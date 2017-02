Vil høres om støj fra lufthavn

Roskilde Kommune har givet godkendelse til, at antallet af rute-, charter- og fragtflyvinger i Roskilde Lufthavn kan øges fra de nuværende 2662 til 12.000 om året. Den beslutning vækker dog ikke umiddelbart glæde i Høje-Taastrup Kommune, som er utilfredse med slet ikke at være blevet hørt i sagen, skriver DAGBLADET Roskilde.

Udvalget har derfor besluttet, at man skal gøre Roskilde Kommune opmærksom på, at man er høringspart i sagen, ligesom borgmester Michael Ziegler (K) vil sende et brev til ministeren om kommunens mulighed for at påvirke vilkårene for miljøgodkendelsen.