Vil have stoppet vanvidskørsel

De ulovlige racerløb på almindelige veje er både en støjplage, skaber utryghed og risikerer at koste menneskeliv.

Det påpeger borgmester Michael Ziegler (K) og formand for teknisk udvalg Lars Prier (DF). De har rettet henvendelse til justitsminister Søren Pape Poulsen (K) for at få stoppet ulovlige racerløb på almindelige veje.

Det er vanvidskørsel, som støjer og skræmmer og i sidste ende kan koste menneskeliv, anfører de i brevet til ministeren. Og de foreslår justitsministeren, at politiet udstyres med langt skrappere midler til at stoppe og forhindre vanvidskørslen.

Anledningen er en oplevelse af, at der i stigende omfang organiseres ulovlige racerløb på udvalgte veje i blandt andet Høje-Taastrup Kommune:

»Lange lige vejstrækninger benyttes til at to biler eller to motorcykler kører om kap. På motorcykel indebærer dette efter vores vurdering, at der accelereres til hastigheder over 200 kilometer i timen. Menneskers liv sættes i fare - også almindelige lovlydige borgere, som færdes på vejene,« skriver Michael Ziegler og Lars Prier i deres brev,

Fænomenet plager også andre kommuner, idet de ulovlige gaderæs flyttes fra sted til sted, hvis ulovlighederne »forstyrres« af politiet.

Og netop politiets problemer med at stoppe vanvidskørslen er baggrunden for henvendelsen til justitsministeren. Michael Ziegler og Lars Prier understreger, at politiet trods knappe ressourcer har prioriteret at rykke ud ved flere lejligheder. Problemet er imidlertid, at fartsynderne tilsyneladende er meget opmærksomme på politiets ankomst, og at det derfor er vanskeligt at lave hastighedsmålinger og uddele fartbøder.

Borgmester Michael Ziegler og udvalgsformand Lars Prier foreslår derfor, at politiet udstyres med nye, mere effektive redskaber i indsatsen mod vanvidskørslen: Fx mulighed for skjulte stærekasser eller lignende udstyr, som kan dokumentere vanvidskørslen, og mulighed for uden varsel at konfiskere køretøjer, der bruges til vanvidskørsel.

»Det kan være, der er helt andre løsninger. Det afgørende er, at der skrides til handling. Ellers korroderer helt almindelige menneskers tro på retssamfundet. Det kan vi ikke leve med,« slutter Michael Ziegler og Lars Prier deres brev til justitsministeren.