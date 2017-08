Det er blandt andet her på den lange lige strækning på Helgeshøj Alle, at der med jævne mellemrum bliver kørt gaderæs. Nu skal der som et forsøg placeres betonklodser, som indsnævrer vejbanen. Foto: Stina Felby Egerup

Vil gaderæs til livs: Nu sættes der afspærringer op

Taastrup - 30. august 2017 kl. 06:09 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som et forsøg skal det sættes betonklodser op på Helgeshøj Alle i Taastrup for at se, om det kan dæmme op for problemet med ulovlig gaderæs, som Høje-Taastrup endnu engang har været plaget af sommeren igennem.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

- Problemet med den ulovlige gaderæs har stået på så længe, at nu vil vi ikke vente mere. Vi vil have sat en stopper for det, siger Lars Prier (DF), formand for teknisk udvalg.

Administrationen understreger dog, at der er et stort antal veje i kommunen, hvor forholdene muliggør den aktuelle form for racerkørsel, så etablering af chikaner eller bump på enkelte steder i vejnettet vil sandsynligvis blot flytte problemet.

Kørslen foregår i dag på veje, hvor der er meget begrænset trafik om aftenen eksempelvis i industrikvarterer. Ved at flytte racerkørslen væk fra industrikvartererne risikeres, at der i stedet køres ræs på veje i nærheden af boligområderne eksempelvis på Mølleholmen, Sydskellet, Nørreled eller Brandhøjgårdsvej, lyder advarslen fra administrationen.

Og udvalgsformanden anerkender risikoen.

- Men det betyder jo ikke, at vi så ikke skal gøre noget. Nu laver vi en prøveperiode på Helgeshøj Alle, og hvis det virker, så må vi se på, om tiltaget kan gøres permanent og eventuelt også indføres på andre strækninger. Det kunne eventuelt være i form af nogle lidt hævede flader, som man godt kan køre over i normal hastighed, men som er til gene, hvis man kører ræs med 200 km/t, siger Lars Prier til DAGBLADET Roskilde.

Og skulle de ske, at det ulovlige bilræs flytter til andre strækninger tæt på beboelsesområder, så må politiet for alvor træde i karakter, mener udvalgsformanden.

- Jeg kan måske godt forstå, at politiet ikke prioriterer det så højt, så længe de kører i tomme industrikvarterer, men hvis der bliver kørt ræs på for eksempel Mølleholmen, så nærmer det sig anarki. Så MÅ politiet prioritere det og rykke ud, siger Lars Prier.

Han sendte for nylig sammen med borgmester Michael Ziegler (K) et brev til justitsminister Søren Pape Poulsen (K), hvori de blandt andet efterlyste flere redskaber til politiet for at komme den ulovlige kørsel til livs, for eksempel mulighed for skjulte stærekasser eller lignende udstyr, som kan dokumentere vanvidskørslen, og mulighed for uden varsel at konfiskere køretøjer, der bruges til vanvidskørsel.