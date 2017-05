Se billedserie Rigmor på 93 år holder meget af at komme på cykeltur med Jens Vollquartz, som har været cykelpilot siden projektet begyndte for snart tre år siden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vil du være cykelpilot?

Taastrup - 23. maj 2017 kl. 12:03 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er snart tre år siden, at beboerne på Birkehøj Plejecenter for første gang blev tilbudt cykelture på elektriske duocykler med cykelpiloter fra TIK Cykelmotions P-hold. Ældre Sagen i Høje-Taastrup tog initiativ til projektet og det blev hurtigt meget populært blandt beboerne at få en cykeltur i frisk luft rundt i byen og siden har alle kommunens plejecentre fået duocykler. Alle cykelpiloter, bortset fra en enkelt, er stadig fra TIK Cykelmotions P-hold og nu efterlyser Ældre Sagen flere cykelpiloter.

Medlemmerne på P-holdet er pensionister og nogle af dem har nået en høj alder. De kører dog stadig, men der kommer ind imellem aflysninger og derfor er der behov for flere cykelpiloter. Man behøver ikke at være medlem af P-holdet eller andre klubber, men skal kunne lide at cykle og at have menneskelig kontakt.

»Det giver mig meget«

Jens Vollquartz, som har været cykelpilot siden projektet gik i gang, kører stadig en gang om ugen på Birkehøj og han nyder det.

»Det giver mig meget, for det er hyggeligt at køre med de ældre og få en god snak med dem. Når man kan se, de bliver glade og også får positive tilbagemeldinger fra de pårørende,« siger Jens Vollquartz. Når han cykler med beboerne, er det som regel dem, der bestemmer, hvor turen går hen. Rigmor på 93 år, er ofte på tur med Jens og hun holder meget af det.

»Det er hyggeligt at komme ud på en tur og køre rundt i Taastrup,« siger Rigmor. Hun har boet i kommunen siden 1968, senest i Niebuhrgade i Høje Taastrup, hvor hendes mand stadig bor.

Hvis man har lyst til at blive cykelpilot, skal man kontakte Annette Melby Christensen fra Ældre Sagen på tlf. 23699230. Ældre Sagen giver cykelpiloterne et lille kursus i cykelbetjening og fortæller om de regler der er, når man er frivillig , blandt andet at man har tavshedspligt, ikke må modtage gaver m.m.

De fem plejecentre i kommunen har alle bestemte tidspunkter i løbet af ugen, hvor cykelpiloterne kører.

På Sengeløse Plejecenter er det tirsdag kl. 10-12, på Baldersbo Plejecenter torsdag kl. 10-12, på Torstorp Plejecenter torsdag kl. 10-12, på Henriksdal Plejecenter tirsdag kl. 13-15 og på Birkehøj Plejecenter mandag kl. 13.30-15.30 og onsdag kl. 13.30-15.30.

Der køres i to timer hver gang, men det betyder ikke, at man kører uafbrudt i to timer, forklarer Jens Vollquartz.

»Man kører som regel flere ture på de to timer, så flere borgere kan komme af sted og man tilpasser turene efter vejret,« forklarer han.