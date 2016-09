Se billedserie Inge Agnete Tarpgaard viser nogle af de Skill-beskrivelser, der er kommet ind. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Vil du lære at gøre rent - eller at bage flotte kager? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil du lære at gøre rent - eller at bage flotte kager?

Taastrup - 20. september 2016 kl. 16:45 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordeas lokaler, som længe har stået tomme på Hovedgaden, er i brug igen. Og det er en helt ny slags bank, der har indtaget lokalerne, en såkaldt Skill Bank. Den åbnede i fredags, men Lokalavisen Taastrup var forbi nogle dage før åbningen for at blive klogere på, hvad banken kan byde på.

Her var der allerede lagt masser af Skill-beskrivelser op, som lokale borgere har været forbi og lave.

Banken udlåner ikke penge, men færdigheder. Og ideen er, at borgerne skal have glæde af hinandens færdigheder, både ved at byde ind med de ting, de er gode til og ved at efterspørge nogle færdigheder, de mangler.

Nogle af de færdigheder, der lå klar i banken før åbningen, var 'Rengøring for mænd' - en borger vil gerne lære mænd, der ikke er så sikre i at bruge støvsuger og støveklud at gøre rent. Også 'Fondant' er der et tilbud om at lære noget om, så man kan bage kager med flot pynt. I en helt anden boldgade er færdigheden 'Viden om socialteoretikeren Bourdieu' - her kan man blive klogere på den franske sociologs filosofi. Et særligt tilbud for unge var der også på et kort, hvor en borger gerne vil give råd om, hvordan man bliver selvstændig erhvervsdrivende.

Det er tre scenekunstnere, der står bag Skill Bank. Inge Agnete Tarpgaard er en af dem og hun fik ideen, da hun læste om et Skill-projekt i England.

»Det var særligt målrettet ældre, der følte sig ensomme og som kunne lære andre at kende ved at være med i projektet,« fortæller Inge, som syntes ideen var så god, at hun lod den vokse og altså nu er lykkedes med at åbne banken i Hedehusene.

»Vi får nogle grupper af mennesker til at mødes, som ellers ikke ville lære hinanden at kende og skaber noget, der ellers ikke ville ske. Det sætter tanker i gang om, hvad man kan gøre, hvis man ikke har nogen penge og det ligger meget i tiden at tænke på den måde,« siger Inge.

Stort byttespil Banken holder åbent hver dag frem til fredag den 30. september og den åbnede fredag med en fest, hvor alle deltagerne blev en del af et stort byttespil. Alle fremmødte fik en Skill-mønt, som gav adgang til andres færdigheder og i små boder kunne de gå rundt og få en snak om færdigheder.

Fest på fredag Fredag den 23. september er der igen Skillfest kl. 15-18 og mulighed for at møde de mennesker, der tilbyder færdigheder. Banken er dog også åbne de andre dage. I hverdagen er der åbent kl. 10-17.30 og lørdag kl. 11-16.

Når banken lukker på Hovedgaden efter to uger, flytter den ned i Aktivitetshuset i Charlottekvarteret. Alle færdigheder bliver samlet i et kartotek, så borgerne fortsat kan bytte med hinanden og de bliver også lagt online på facebookprofilen Skillswop/DK, fortæller Inge Agnete Tarpgaard.

Kunstnerne bag projektet er udover Inge Agnete Tarpgaard Vera Maeder, Eva Wendelboe Kuczynski og Ene Bissen bakker.

Projektet er støttet af Charlottekvarteret - Mennesker i Fokus, Høje-Taastrup Kommunes Integrationspulje samt Statens Kunstfond.