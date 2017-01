Hvis du har lyst til at være frivillig i drengeklubben, så kom til mødet mandag den 23. januar fra klokken 18.30 til klokken 19.30 på Taastrupgårdsvej 139. Foto: Røde Kors

Vil du gøre en forskel for drengene i Taastrupgaard?

Taastrup - 19. januar 2017 kl. 12:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Drengeklub i Taastrupgaard søger frivillige.

Og du er hermed inviteret til informations - og opstartsmøde på mandag den 23. januar fra klokken 18.30 til klokken 19.30 på Taastrupgårdsvej 139.

Ungdommens Røde Kors søger frivillige, der har lyst til at gøre en forskel og være gode forbilleder for drenge i Høje Taastrup.

I klubben laver du forskellige aktiviteter sammen med drengene og de andre frivillige - det kan være spil, kreative eller sportslige indslag, eller forskellige ture ud af huset. Målet er at skabe et rart miljø, hvor drengene kan komme og få nogle gode oplevelser med de frivillige og hinanden i trygge rammer.

Som frivillig i drengeklubben er du en aktiv del af livet i klubben. Det betyder, at du både har stor indflydelse og medbestemmelse på, hvilke aktiviteter I skal lave med børnene, men også at du bliver en central og stabil person i børnenes liv. Derfor forventer vi, at du minimum kan sætte tre timer af hver anden uge af til at være en del af klubben, men vi stopper dig selvfølgelig ikke, hvis du har lyst til at bruge mere tid med drengene.

Så hvis du kunne tænke dig at være med i en sej frivilliggruppe, som gør en forskel, så er drengeklubben helt sikkert noget for dig.

Vi forventer, at du:

- Har mulighed for at deltage stabilt i klubben, mindst hver anden uge i minimum seks måneder, og du er minimum 20 år.

- Er motiveret, engageret og ansvarlig og brænder for at gøre en forskel for drengene.

Til gengæld får du:

- Muligheden for at prøve dig selv og dine kompetencer af.

- Et unikt socialt samvær med en hyggelig og engageret frivilliggruppe.

- Chancen for at gøre en positiv forskel for drengene i klubben.

- Tilbud om kurser og erfaringsudveksling med andre frivillige.

- En vigtig rolle som frivillig i Danmarks største humanitære børne- og ungdomsorganisation.

Lyder det som et projekt, du har lyst til at være en del af, og du ikke har mulighed for at deltage i opstartmødet, så kontakt os og skriv lidt om dig selv, og så vil vi kontakte dig.

Du kan læse mere om Ungdommens Røde Kors arbejde og om vores klub-aktiviteter på http://www.urk.dk/hvad-goer-vi/klubber-og-vaeresteder/klubber/

Vi glæder os til at høre fra dig.