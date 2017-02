Grunden hvor de billige boliger skal bygges, ligger ved siden af ældreboligerne på Græshøjvej.

Vil bygge 10 billige boliger på Græshøjvej

Taastrup - 16. februar 2017 kl. 10:07 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der mangler billige boliger, som borgere med lav indkomst har råd til at bo i. Derfor bad byrådet i december 2015 administrationen om at arbejde videre med at etablere 10 billige familieboliger på Græshøjvej i Hedehusene. På sit seneste møde skulle socialudvalget tage stilling til huslejeniveauet og her valgte politikerne at indstille, at huslejen skal ligge på 3.000 kr. pr. måned og ikke 2.800 kr., som også var en mulighed.

Mere attraktivt

Med en husleje på 2.800 kr. ville borgere på kontanthjælp få et lavere rådighedsbeløb end hvis huslejen bliver på 3.000 kr., fordi der ikke ville blive mulighed for at få boligtilskud.

Vurderingen er, at det vil være nemmere at motivere borgere til fx at fraflytte bolmiljøer, hvis deres rådighedsbeløb er på 1.976 kr. (inkl. boligtilskud og en husleje på 3.000 kr.) end hvis rådgighedsbeløbet er på 1.726 kr. (uden boligtilskud og med en husleje på 2.800 kr. Desuden vil man kunne bygge boliger af højere kvalitet, hvis man stiler mod en husleje på 3.000 kr.

Efter godkendelsen i socialudvalget skal økonomiudvalget og byrådet tage stilling til niveauet.

Kommunen har fået 750.000 kroner i tilskud til at opføre boligerne fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og baggrunden for at opføre dem er, at man i stigende grad oplever, at borgere fastholdes for længe i bomiljøer, forsorgshjem eller krisecentre, fordi de ikke kan finde en bolig, de kan betale.

De 750.000 kr. i tilskud betyder, at Høje-Taastrup Kommune kan medfinansiere 10 pct. af udgifterne til boligerne.

Det er boligselskabet DSI Hedebo Almene Boligselskab, som administreres af Folmer Hus, skal bygge boligerne. Grunden ejes af Folmer Hus og ligger ved siden af ældreboligerne på Græshøjvej og der er mulighed for at lægge de nye boliger sammen med dem.

Kommunen vil indgå aftale om at kommunen varetager anvisningsretten til de nye boliger, så borgere med lav indkomst, der mangler en bolig, kan få adgang til dem via den boligsociale venteliste.